Mattias Käit sõlmis Fulhamiga uue lepingu

Jalgpall

Paar kuud väldanud läbirääkimised tipnesid täna paberile pandud allkirjadega, mis hoiavad eestlase Fulhamis 2019. aasta suveni. "Ma olen väga rõõmus, et saan pikendada oma aega Fulhamis," ütles Käit klubi pressiteenistusele, vahendab Soccernet. "Mu esimene eesmärk on mõistagi pääseda esindusmeeskonda."

"Treenida nendega, saada pingile ja siis teha oma debüüt. See on mu esimene eesmärk ja eks siis näis, mis saab."

Ka klubi akadeemia direktor Huw Jennings rõõmustas pikendatud lepingu üle: "Oleme alati rõõmsad, kui saame pikendada lepingut mängijaga, kelle oleme klubisse toonud. Kui me maha istusime ja mõtlesime tema pikaajalisema tuleviku peale, tahtsime talle pakkuda arvestatava lepingupikenduse, andmaks talle iga võimaluse, et näidata, et ta suudab murda esindusmeeskonda."

"Kui Mattiase potentsiaali vaadata, siis ta on mänginud oma rahvuskoondise eest, kui ta on mänginud U-23 võistkonna eest, on ta tihedalt olnud seotud väravasöötude ja väravatega - kõik näevad seda, et tal on potentsiaal teha hea samm edasi."