Nurmsalu: hoovõtt ja tõuge on korras, jõudu jääb vajaka

Suusaalade MM

"Kindlasti on seis palju parem kui oli väiksel mäel, aga täna oleks rahul olnud pigem punase joonega ja natuke peale," lausus esimest punast joont ka põhivõistlusel sihtiv Nurmsalu intervjuus ERR-ile.

"Seis läheb paremaks, enesetunne läheb kogu aeg paremaks ja vahepealsest jõusaalitreeningust hakkab keha ka välja tulema. Loodame, et homme saan jälle oma rütmi tagasi ja omad hüpped tehtud. Siis peaks olema juba rahuldavad tulemused."

Nurmsalu lisas, et kolmel viimasel suure mäe hüppel on ta ühtlasi testinud ka uut suuska. "Kohati tundub parem, aga lennu lõpus on see suusk ebastabiilne. Peabki mõtlema, kas homme võtta vana tagasi või hüpata sellega edasi. Peab küsima treeneri käest, kas äkki tuul oli teine pool natuke nii ja naa. Ei ole sellega päris sina peale saanud, aga üldiselt - hoovõtt on korras, tõuge tehniliselt korras, aga jõudu jääb vajaka."

Kvalifikatsioon viidi läbi vihmastes oludes. Nurmsalu sõnul see tänapäeval probleem ei ole. "Ka siin üleval on külmutus ja pigem on hoovõtt kiirem kui esimeses voorus. Vihm sajab peale ja nii palju külmutab, et ta on ikka päris libe. Ehmatasin ära - hoovõtt kolises!"