Kail Piho: tagurpidisalto ei ole probleem, aga hüppama tuleb õppida

Suusaalade MM

"Hüppama tuleb õppida. Nii lihtne see asi ongi," võttis Piho MM-stardid kokku. "Praegu hüppemäega täiesti pahuksis. Muidu saan suuskadega hästi hakkama. Murdmaasuusaga ja mäesuusaga ka - tagurpidisalto ei ole probleem, aga hüppemäe tornis tuled 90 km/h all ja siis all mõtled, et oot ma praegu hüppasin või? Natuke imelik seis on praegu."

Piho tunnistab, et hetkel tal erilist indu sporti teha ei ole. "Sära on tegelikult silmist kadunud. Aga ma arvan, et nüüd lähevad paariks kuuks suusad nurka. Ma väga loodan ise, et sära tuleb kuidagi silma tagasi."

Tiirmaa sõnul alustas ta täna liiga kiiresti ja sõitis end rajal täiesti kinni. "Tagant on nii loll alustada. Võtsin mõned mehed kinni ja järjest tuli vendi selgi ees vastu. Võtsid-võtsid ja siis nii ootamatult tuli see kolks. Lihtsalt ei jõudnud enam teiste rütmis sõita ja täiesti seisad seal raja peal."

Tiirmaa sõnul saab tulevikus areneda absoluutselt iga nurga pealt. "Kõike saab paremini teha. Raske loetlema hakata. Me oleme siin tegelikult suht amatöörid."