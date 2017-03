Kristjan Ilves: olud olid väga ulmelised

Suusaalade MM

Lahti MM-il kahevõistluse suure mäe võistlusel 27. koha saanud Kristjan Ilves tunnistas, et murdmaadistantsi teisel poolel läks raskeks.

"Sõit oli esimesed kaks ja pool ringi päris hea. Natuke üle poole sai ära sõidetud ja siis läks raskeks," sõnas Ilves intervjuus ERR-ile.

"Natuke võib-olla alustasin kiiresti. Liidritele olin ka 15-20 sekundit järgi tulnud. Aga üldkokkuvõttes võib enam-vähem rahule jääda, sest olud olid ka muidu väga ulmelised. Nii palju, kui ma seal koos sõitsin kellegiga, ega keegi väga meeletuid liigutusi ei teinud. Rada oli ikka päris kinni."

Hüppevoor oli Ilvese jaoks suur pettumus. "Võrreldes väikse mäega ei saanud üldse suurel mäel ennast käima ja üldse lendu. Ei oskagi öelda, milles täpselt viga on. Ei ole seda tunnet, mis väiksel mäel."

Rajal 39. kohale kerkinud Han Hendrik Piho lisas, et enesetunne on viimasel ajal olnud kaunis kehv. "Mul endal on olnud viimased kaks päeva natuke energiapuudus. Olen pidanud end sundima söögilauas sööma," tunnistas Piho.

"Nagu norrakad ütlevad: nemad ei suusata, nemad tantsivad suuskadega. Täna läks tantsupartneriga täkkesse - suusavalik õnnestus. Sellise ilmaga tuleb olla hästi kannatlik, lasta suusal libiseda, siis liigub edasi. Sõitsin omas tempos, mehed hakkasid järjest selg ees vastu tulema. Tundus, et lõppkokkuvõttes võis jääda sõidupoolega rahule."