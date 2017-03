Eesti suusatajate lihaste eest hoolitseb Lahtis Kaire Leibak

Suusaalade MM

Lahti võistlused on jätnud talle hea mulje. "Mulle on alati suurvõistlused meeldinud ja siin on taas tunda vana head suurvõistluste aurat. Tegelikult on siin väga mõnus olla," sõnas Leibak intervjuus ERR-ile.

Suusatajate juurde sattus Leibak nii: "Kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis läksin ülikooli. Pärast ülikooli olen selle erialaga tegelenud, aga kuna tegin vahepeal ise ka sporti, siis tööpõli jäi natuke tahaplaanile. Eks ma siin viimased paar aastat olen rohkem selle erialaga tegelenud."

Hoolealused on Leibaku hinnangul heas seisus. "Ettevalmistustreeningud on kõik ära tehtud, raske töö järgsed taastumised on kõik ära tehtud. Tegelikult on enamjaolt kõik heas seisus olnud. On siin võib-olla mõni erand olnud, kel on natuke kehvemini ka läinud ja ei ole see lihas ka nii hea olnud. Aga ei saa nüüd öelda, et see lihasseisund oleks midagi halba. Pigem on kõik ikka hästi."

Küll aga on teinekord sportlasi kimbutanud talvised viirused. "Eks see on mingil määral oma jälje jätnud, aga trenni on ikka parajalt tehtud ja ma arvan, et see vormikõver on ajastatud siia MM-ile," sõnas endine kergejõustiklane.