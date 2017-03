Eesti meeste teatenelik Lahtis peaks olema paigas

Suusaalade MM

"Meil on veel homse õhtuni aega, aga Kareli tervis on väga okei - see kerge kurguvalu on üle läinud. Ma arvan, et Karel on teate stardis," lausus Saarepuu ERR-ile.

"Eks peaksime ikkagi esikümnes olema, et võiks rahule jääda. Esikümnekoht on kindlasti eesmärk ja ma arvan, et reaalne eesmärk."

Tänase päevaga, kus Kärp oli eestlastest parimana 26., jäi Saarepuu rahule. "Ma arvan, et päev oli kindlasti positiivne ja senise MM-i kõige parem päev. Algo tegi väga korraliku sõidu ja teised poisid ka... nibin-nabin peale kolmekümmet kohe."