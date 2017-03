Rehemaa loodab MM-i parima stardi teha 50 kilomeetris

Suusaalade MM

"Selline natuke teistmoodi tunne oli jah," kommenteeris Rehemaa unikaalset stardipositsiooni ERR-ile. "Kõik ergutavad, et pane-pane, lähed liidriks. Aga mis seal ikka - suht korralik, mehine ja raske võistlus. Ega see number ei loe - kas on 1 või 80 - oma sõidu peab ikka ära tegema."

Oma soorituses leidis Rehemaa veel parandamisruumi. "Sain varumehena võistlema - üleeile hommikul sain teada, et ikkagi sõidan - ja muidugi üritasin maksimaalselt keskenduda ja head tulemust teha, aga ei saa öelda, et ma täna päris rahule jäin. Ütleme nii, et suusavahetusega sõit tuli mul paremini välja."

Lahti MM-il ootavad Rehemaad veel teatesõit ja 50 km ühisstardist vabatehnikasõit. "Loodame, et taastub ruttu ära. Reedel juba teade ja pühapäeval 50. 50 on selline distants, et seal võib kõike juhtuda. Ise üritaks seal MM-i parima tulemuse sõita."