Algo Kärp: hea tulemus läks täna suuskade nahka

Suusaalade MM

"Enesetunne oli selline, nagu ma täpselt tahtsin," kinnitas Kärp intervjuus ERR-ile. "Viimane ettevalmistustsükkel õnnestus uskumatult hästi. Kuigi Otepää MK-etapil tundus asi veel nutune, säilitasin positiivsust ja enesetunne oli väga hea."

"Olen täna suusas väga pettunud. Ma ei ütle oma hooldemehele kindlasti midagi halvasti, ütlen nii, nagu asi oli: suusad pidasid hästi, aga libisesid alla igasuguse arvestuse. Minu ees startis liechtensteini mees, keda ma korduvalt olin kätte saamas ja kellega oli vahe viis sekundit, kuid pikal laskumisel oli vahe jälle 12-13 sekundit. Et passiivses laskumisasendis vahe suureneb, ei tohi hooldemehed endale lubada. Paraku läks täna hea tulemus suuskade nahka.“

„See mees on mu suuskadega väga head tööd teinud, see ei pruugi üldse olla hooldemehe süü," jätkas Kärp. "Minu kliistrisuusapark on paraku väga õhuke ja ma ei saa käega vastu rinda taguda ja öelda, et mul on seal väga head suusad olemas. See on praegu nõrk koht ja täna lõi see kahjuks välja.“

„Pingutasin nii palju, kui suutsin. Endale tundus raja peal, et suudan veel kiiremini sõita ja seda tunnet on hea jälle kogeda. Sõidu ajal kasvas enesekindlus kõvasti.“