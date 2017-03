Han Hendrik Piho: kui kalendriga maas oled, on keeruline

Suusaalade MM

"Pigem ei ole rahul, aga teisalt tuleb tõdeda – ma küll loodan, et see ei peegelda hetkevormi, aga paraku vist nii on – mägi karistab ära, kui sa tehniliselt õigesti ei hüppa," sõnas Han Hendrik Piho intervjuus ERR-ile. "Lihtsad nüansid ja võiks veel kümme meetrit kaugemale hüpata, aga ju siis täna ei olnud see nii lihtne."

Ja hüpped on jätkuvalt rasked? "Mis nad rasked, nad on ju ägedad,“ naeris Piho. „Aga jah, natuke on murelapse rollis küll. Selle nimel on vaeva justkui nähtud, aga täna ei ole neid vilju noppida.“

„Kui kalendriga ikka maas oled, on keeruline. Nii tugev mees murdmaarajal ka ei ole. Igal juhul selle varustusega, mis mul on, lähen lahingut andma.“

Otseülekanne murdmaadistantsist algab ETV ekraanil kell 16.05.