Kristjan Ilves: pidin hüppe järel kolmveerand tundi ootama

Suusaalade MM

Hüppasid 115 meetrit, aga sind kontrolliti väga pikalt. Mida siis kontrolliti? „Pigem ei kontrollitud kaua, pidin lihtsalt ootama meest, kes kontrollib," sõnas Ilves ERR-ile. "Ta sai meid alles vooru lõpus mõõta ning mõõdeti ainult seda, kui suur saabas on, seetõttu pidin ootama 45 minutit. Sellist nalja pole küll varem olnud, aga midagi teha ei ole.“

"Raske on midagi head öelda, see on minu jaoks täiesti ulme mägi," tunnistas Ilves. "Nii MK-l, mis oli jaanuaris, kui praegu – tuled siia mäele ja ei saa lendama. Oleks viis meetritki juurde saanud, oleks midagi teha, aga praegu on minu puhul üsna kehv seis. Ega midagi, tuleb murdmaarajal selle eest kõvemini sõita."

Otseülekanne murdmaadistantsilt jätkub ETV ekraanil kell 16.05.