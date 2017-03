Raul Must on Saksamaal toimuval turniiril jõudnud 32 parema hulka

Sulgpall

Turniiril osaleb ka Hiina koondis, sealhulgas kahekordne olümpiavõitja Lin Dan ja Rio de Janeiro mängudel triumfeerinud Chen Long.

Must võitis eile esimeses ringis noort sakslast Samuel Hsiaod 21:17 21:16. Täna õhtul kohtub Must pääsuks 16 parema hulka maailma edetabeli 15. ja Inglismaa esinumbri Rajiv Ousephiga. Must on Ousephiga kohtunud neljal korral ja kõigil neljal korral on Ouseph Musta alistanud.