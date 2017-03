Putin: Venemaal ei ole kunagi olnud riiklikku dopinguprogrammi

Varia

„Meil Venemaal pole kunagi olnud, ei ole praegu ning loodetavasti pole ka tulevikus riiklikku dopinguprogrammi,“ vahendab Reuters Putini Krasnojarski linnas öeldud sõnu. "Vastupidi - on vaid dopinguvastane võitlus." Sellele vaatamata tunnistas Venemaa riigipea, et minevikus on esinenud üksikuid dopingujuhtumeid, mis tõestavad, et praegune süsteem ei tööta.

Jaanuaris tegid 19 riigi antidopinguorganisatsioonid Rahvuslike antidopinguorganisatsioonide (NADO) koosviibimisel ühisavalduse, milles nõuavad kõikide Venemaa spordialaliitude väljaviskamist rahvusvahelistest alaliitudest.

„McLareni raporti teine osa sisaldas õõvastavaid tõendeid Venemaal eksisteeriva süstemaatilise probleemi kohta, millele pole siiani täiel määral tähelepanu pööratud,“ sõnas NADO tegevjuht Joseph de Pencier Reutersile jaanuaris. „Toimuma peavad täielikud reformid.“