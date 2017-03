Ago Markvardt hoiab Lahtis pöialt vanameistritele

Suusaalade MM

"Siin on kahetisi tundeid - on häid, aga ka mitte kõige meeldivamaid mälestusi," sõnas Markvardt ERR-ile. "Näiteks suurelt mäelt, mida kutsutakse betooniks, on mul õnnestunud hüpata vaid ühel korral, treeningul. Läksime Allariga (Levandiga - toim.) kahekesi hüppama ja unustasime liftiukse ülevalt kinni panna, nii, et teisele hüppele minnes lift enam alla ei tulnud ja õnneks enam üles ei saanud."

Kui Markvardt 1997. aasta MM-il esimesena medalist ilma jäi, oli kuues mees Hannu Manninen, kes ka täna stardinimekirjas on. Kas Markvardt hoiabki rohkem vanematele meestele pöialt? „Kindlasti. Rõõm on näha, et kõvad tegijad pärast mõtlemisaega tagasi tulevad. Siin on põhjus ka selles, et Soome lootis kindlasti meeskonnavõistlusest medalit ja selle eesmärgiga Hannu nii-öelda suusad tolmust pühkis.“

Kuidas on nii, et Saksamaal on erineva põlvkonna mehed MK-etappidel ja MM-il sisuliselt puhta töö teinud? "Raske öelda, aga kindlasti on Saksamaal kahevõistlus väga populaarne ja harrastajaid palju. See, et kõik ühel ajal tippvormis, on kindlasti treenerite väga hea töö."

"Ma väga loodan, et kõik teevad parema tulemuse, kui väiksel mäel. Kui me vaatame treeninghüppeid, ei olnud väga palju positiivset – nad ei ole mäega veel harjunud. Päevad ei ole aga vennad, loodame, et tänasel päeval on õige tunne."