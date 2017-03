Sillamäe Kalev tõi viimasel hetkel meeskonda Leedu koondislase

Premium liiga

Eile oma 33. sünnipäeva tähistanud Kalonas mängis viimati Gruusias Sionis, kuid on eelnevalt mänginud lisaks kodumaale ka Iisraelis, Aserbaidžaanis, Lätis, Poolas, Ukrainas, Iirimaal, Venemaal ja Portugalis, kirjutab Soccernet.ee.

Rohke koondisekogemuse hulka kuulub muuhulgas matš 2014. aasta sügisel Vilniuses Eesti vastu, kui Kalonas alustas Leedu 1:0 võidumängus oma riigi põhikoosseisus. Lisaks temale sai Kalev endale ka juba tuttava Venemaa ründaja. "Avaldust pole keegi veel teinud, aga Aleksandr Savin jääb samuti Sillamäele," ütles klubi esindaja Juri Žukov Soccernet.ee-le.

Eelneva info kohaselt ei pidanud 32-aastane Savin tänavu Kalevis jätkama. Mullu lõi ta Premium liigas Sillamäe eest seitse väravat ja andis viis resultatiivset söötu. Ülejäänud testitavatest, kelle osas otsad lahtised olid, keegi lepingut ei teeninud.

"Praegusel hetkel on kõik paika pandud. Savin ja Kalonas on viimased mängijad, kelle osas otsused tegime," avaldas Žukov, et meeskond on nüüd komplekteeritud, "vähemalt mulle tundub nii, et kõik positsioonid on kaetud ja heas seisus."