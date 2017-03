15 km klassikarajale läheb täna neli eestlast

Suusaalade MM

Võistlejaterivi eesotsas on sel korral Aivar Rehemaa, kelle stardinumbriks on 1. Andreas Veerpalu läheb rajale viiendana, Algo Kärp numbri all 13. ning Raido Ränkel numbri all 14.

Kokku on võistlejaid 89, ETV otseülekanne algab kell 13.35. Võistlust kommenteerivad Assar Jõepera ja Tarmo Tiisler.