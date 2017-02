Prins: jäime komplekteerimisega hilja peale

Jalgpall

Täna avati pidulikult tänavune jalgpallihooaeg. Klubide treenerid ja mängijad ootavad põnevat aastat ning loodavad, et Premium liiga on võrdsem kui eales varem.

Kuigi hooaja esimene mäng on Superkarikafinaali näol juba peetud, FCI oma esimese suure võidu ja Flora suure kaotuse kätte saanud, tuli jalgpallirahvas täna Rock Cafesse kokku, et ka pidulikus õhkkonnas jalgpalliaasta avatuks kuulutada. FCI ja Flora suurimad rivaalid on samuti hooajaks valmis. "Kõik, mida tahtsime hooajaks ettevalmistumisel teha, sai tehtud," ütles Levadia peatreener Igor Prins ETV spordisaatele. "Oleme hooajaks valmis."

Levadia oli üleminekuturul eriti aktiivne, lisaks Inglismaalt Middlesbrough'st laenule saadud kahele mängijale, liitusid klubiga mitmed kodumaised pallurid eesotsas Ingemar Teeveriga, täna lisandus klubi hingekirja veel horvaadist poolkaitsja Josip Krznaric ja varemgi Levadia särgis mänginud Nikita Andrejev. "Jäime komplekteerimisega natuke hilja peale," lisas Prins.

Ka Nõmme Kalju on hooaja ettevalmistusperioodiga rahul ja ootab, et sel aastal meistritiitel endale võtta. "Ettevalmistusperioodil tegime päris head tööd, kõik kulges päris optimistlikes toonides," sõnas Kalju juhendaja Sergei Frantsev. "Olen rahul mängijate kvaliteedi ja motivatsiooniga. Usun, et me püüdleme ikka kõige kõrgema koha poole."

Viimastel aastatel tabeli eesotsast välja kukkunud Narva Trans on läbinud noorenduskuuri ent värvanud kogenud väravavahi. "Meil on noor meeskond, kuid loodetavasti saame hakkama," sõnas Transi puurilukk Artur Kotenko. "Lähme võitlema ja aasta lõpus näeb, kus oleme."

Premium liiga alustab reedel, laupäeval on esimene mäng ka ETV ekraanil, Flora ja Levadia kohtumise otseülekanne algab kell 15.50. Mängu saab vaadata ka ERR-i spordiportaali vahendusel.