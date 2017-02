Narva Trans sõlmis lepingu Valgevene ründajaga

Jalgpall

"Mind on koheldud väga hästi! Meeskonnas on võitluslik kliima! Olen väga rõõmus, et saan osaks sellest meeskonnast ja sellest linnast. Ootame kannatamatult meistrivõistluste algust," vahendas Soccernet.ee Valgevene ja Leedu kõrgliigas mänginud Kovbi sõnu.

"Aitan meelsasti klubi oma kogemusega. Häälestume igaks mänguks nagu viimaseks. Peksupoisteks me kindlasti ei saa!"

Transiga on sel talvel liitunud ka Ilja Ferapontov, Ioan Jakovlev, Artur Kotenko, Vassili Pintšuk ja Deniss Poljakov.