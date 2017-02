Räim kinkis Kuurne linnapeale Eesti meistrisärgi

Jalgrattasport

Rattauudised.ee vahendas Räime sõnu:

“Kuurne-Brussels-Kuurne jäi sel aastal sõitmata. Palavikku pole enam olnud ning nüüd on tunne päev päevalt paremaks läinud, kuid sajaprotsendiliselt ennast tervena ei tunne, samas, ega tippsportlane vist seda kunagi ei tunne.

Enne Kuurne starti käisin lugupidamisest korraldaja vastu poodiumil Eesti meistri särki näitamas ning lisaks oli veel üks väga oluline detail, miks ma sinna läksin. Nimelt on Kuurne ja Kuressaare sõpruslinnad ning see tähendas mulle kui ka Kuurne linnajuhtidele enamat kui tavaline võidusõit ja argipäev. Oli väga kahju mitte startida, kuid korraldajad said aru, et pole mõtet tervisega riskiga ja soovisid kiiret paranemist. Samuti kinkisid nad mulle Kuurne küpsiseid ning mina omakorda kinkisin linnapeale autogrammiga Eesti meistri särgi.

Homme on Belgia ühepäevasõit Le Samyn. Hetkel olen optimistlik, et asun starti ja vaatan, mis saab. Kuid eks homne hommik annab selgema pildi.”