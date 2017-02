Korralik üllatuspomm: Tammeka sõlmis lepingu Eino Puriga

Jalgpall

Möödunud hooaja järel käis 28-aastane Puri testimisel Iirimaal, kus sai vigastada, misjärel treenis Kaljuga, kuid soovis ikkagi klubi vahetada. Nüüd jõudis ta kokkuleppele oma kodulinna Tartu klubi Tammekaga, kellega sõlmis aastase elukutselise jalgpalluri lepingu.

"Kaljuga ta enam ei jätkanud, siis ta üritas Iirimaal lepingut saada ja tagasi tulles Kaido Koppel suhtles temaga. Ta soovib mängupraktikat, end vormis hoida ja nii me ühise keele leidsime," kirjeldas Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik Soccernet.ee-le mängija värbamise protsessi. "Täna istusime maha, rääkisime asjad selgeks ja sõlmisime aastase lepingu."

Tiirik lisas: "Kahtlemata on tegemist kvaliteetse mängijaga ja väga olulise täiendusega meie võistkonnale nii sportlikult kui ka kuvandina."

Lisaks Kaljule on Puri mänginud ka aastaid FC Levadias, 2014. aastal mängis ta lühiajaliselt Rumeenias Botosanis. Laenul on poolkaitsja karjääri jooksul käinud ka Viljandi Tulevikus. Oma jalgpalluriteed alustas ta Tartu SK-10 Premiumis. Eesti A-koondist on Eino Puri esindanud viiel korral.