Käsipalli meistriliigas lõppeb kolmas ring

Käsipall

28.02. (kell 19.00) Aruküla Põhikool: Aruküla - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud. 1. ring: 24:42; 2. ring: 21:41

Kehra on kolmandas ringis seni noppinud eranditult võite ning asub kolmanda ringi järel igal juhul turniiritabelis Põlva Serviti järel teisel real. Kuigi Kehral on sellest hooajast Aruküla üle kindlad võidud, ei julgenud Kehra mängumees Antti Rogenbaum vastast alahinnata.

"Tuleb ikka täie keskendumisega ka Aruküla vastu minna. Siis mängime nädalavahetusel Balti liigat otsa ja saame nelja tugevama turniirile keskenduda," rääkis Rogenbaum ja lisas, et hetkel on Kehral minek hea. "Viimsi vastu mängisime väga hästi. Meil oli vahepeal üldfüüsilise ladumise periood, millega valmistusimegi hooaja lõpuks. Kui pallitrenne saab ka juurde teha, siis peaks kõik tervikuks kokku sulanduma."

2.03. (kell 18.40) Kuristiku Gümnaasium: HC Tallas - Põlva Serviti

Omavahelised mängud. 1. ring: 20:40; 2. ring: 20:35.

Meistriliiga debütant HC Tallas lõpetab kolmanda ringi suure tõenäosusega viiendal kohal. Serviti vastu Tallase peatreener Jüri Lepp suuri lootusi ei hellitanud. "Tasemevahe on ju olemas. Üritame muidugi nii palju, kui suudame, aga meie ülesanded on paraku sel aastal teised. Tuleb see kohtumine väärikalt ära mängida ja muud midagi."

Serviti mängumees Kristjan Muuga sõnas, et tiitlikaitsja on viimastes voorudes saanud pisut kergemalt võtta ning lihvinud füüsilist vormi, et kevadel hooaja kulminatsiooni saabudes löögihoos olla.

"Viimased mängud Aruküla ja Tapa vastu on läinud nii, nagu võis arvata. Positsioonirünnakut väga palju ei saanudki mängida. Peamiselt mängisime kiirrünnakutele," rääkis Muuga, kuid lisas, et Tallast ei saa siiski alahinnata. "Eelmisel korral kaotasid nad meile kindlalt, aga viimasel ajal on nad päris hästi mängima hakanud. Nad pole väga suuri kaotusi saanud ja Viimsi oli nendega vist päris hädas."

2.03. (kell 19.00) Tapa Spordihoone : SK Tapa - Viljandi HC

Omavahelised mängud. 1. ring: 21:36; 2. ring: 18:34.

Tapa peatreener Elmu Koppelmann sõnas, et kui hooaja alguses oleks talle kolme ringi järel kolme võitu pakutud, siis oleks ta rahul olnud, kuid hooaja käigus on isu kasvanud.

"Ei saa aru, kuidas mängijate füüsis või vaim on nii ära lagunenud, et ei suudeta enam pingutada," kurtis Koppelmann. "Mitme mängija puhul on näha, et see füüsiline põhi, mis õnnestus hooaja alguses laduda, on ära kadunud ja talvine füüsilise tsükkel jäi nende jaoks nõrgaks."

Sarnaselt Koppelmanniga on ka Viljandi peatreener Marko Koks hetkel mõtetega pigem juba turniiri järgmise faasi juures. "Hetkel on hea, et saame mängida kergemaid mänge, millega on meil võimalik natuke enesekindlust tõsta," selgitas Koks. "Aruküla mängus oli näiteks 50 minutit väga hea mäng, aga realiseerimine jättis kokkuvõttes pisut soovida."