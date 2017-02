Marit Björgen: tahtsin enne võistlust koju minna

Suusaalade MM

"Tahtsin koju minna ja mõtlesin mida teha," meenutas norralanna. "Mõtlesin lõpetada, sest närveerisin väga palju."

Võistlustrassil leidis Björgen aga kiiresti hea enesetunde. "Juba suuski testides tundsin, et need on head," ei varjanud Lahtis ka suusavahetusega sõidu võitnud Björgen. "Lõpuks kujunes võistlus minu jaoks fantastiliseks."