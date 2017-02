Soome koondise treener: Liverpooli "õnneliku pere" aeg on möödas

Jalgpall

Soome jalgpallikoondise abitreeneri Jonatan Johanssoni meelest on eile Inglismaa meistrivõistlustel võõrsil Leicester Cityle kaotanud Ragnar Klavani koduklubi Liverpool vaevlemas kriisis.

"Ülipositiivne hooaja algus ja "õnneliku pere" aeg on möödas," ütles mängijakarjääri jooksul ka Tallinna Flora dressi kandnud Johansson. "Sügisel päästis meeskonna hea ründemäng väravavahi ja kaitse nõrkused. Nüüd aga tundub, et Liverpoolil on jaks otsas."

Endise Soome koondislase hinnangul peab Liverpooli peatreener Jürgen Klopp peeglisse vaatama. "Klopp korraldab Liverpoolis treeninguid ka õhtuti, mis oli vanasti ennekuulmatu," sõnas Johansson. "Mängijad ei jõua enam ning teevad väsimuse pealt vigu."