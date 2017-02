Laura Alba: sooja ilmaga on mul alati raske sõita

Suusaalade MM

"Väga raske oli. Sooja ilmaga on mul alati hästi raske sõita olnud," tunnistas Alba võistluse järel ERR-ile. "Aga ma andsin täna endast parima ja hetkeseis on kahjuks selline."

Alba ees ja taga startisid soomlannad ja seega saatis publiku kõvahäälne kaasaelamine tahes-tahtmata ka eestlanna sõitu. "Alati aitab, kui keegi on raja ääres ja karjub," kommenteeris Soomes elav Alba. "Eks ta on tore, et saab kodus olla ja ei pea hotellitoas elama. Selles mõttes on lihtsam."