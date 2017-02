Henri Treiali klubi kaotas Tšehhis karikafinaali

Võrkpall

Tšehhis palliv Henri Treial ja ČEZ Karlovarsko pälvisid esmaspäeva õhtul riigi karikasarjas hõbemedali, nüüd on pilgud pööratud juba neljapäevase CEV Cup sarja veerandfinaali suunas.

Tšehhi karikavõistlused toimusid laupäevast esmaspäevani kaheksa kõrgliiga võistkonna osalusel Brnos. Alustuseks oli ČEZ Karlovarsko veerandfinaalis 3:0 (25:17, 25:14, 25:21) üle Benátky nad Jizeroust. Poolfinaalis mindi vastamisi rekordilised üheksa korda karika võitnud Libereci Duklaga. Kohtumine lõppes Treiali klubi 3:1 (25:21, 25:18, 18:25, 25:21) paremusega. Finaalis ootas ees meistrisarja liider Kladno. Kuigi finaalis said kokku praegu liigatabelis kahel kõrgemal positsioonil olevad võistkonnad, ei saanud enne eilset kumbki oma klubi ajalukku lisada tiitlit Tšehhi karikavõitja, vahendab Volley.ee.

Kohumine algas Karlovy Vary võistkonna jaoks igati hästi, kui esimene geim võideti 25:20. Teises käristas Kladno vahe sisse geimi lõpuosas, kui mindi 20:17 juhtima. Geim lõpuks neile 25:20. Kolmandas spurtis meistrisarja liider kohe ette ja juhtis juba 18:11, ent Karlovarsko võistkonna 9:5 spurt külvas veel veidi põnevust. Murrangut siiski ei tulnud ja Kladno võitis 25:21. Neljanda alguses näitas Kladno hiilgavat blokimängu, kui viiest esimesest punktist lausa kolm nopiti sulustamisega. Treiali tööandja ei lasknud ennast sellest aga segada ning pääses 11:9 juhtima, ent see oli ka kõik. Kohtumise viimase punkti teenis Kladno taas blokiga ning võitis matši seega 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 25:19). "Alustasime väga närviliselt, kuid õnneks saime sellest kiiresti üle. Karlovarsko surus meid kõvasti serviga, kuid mängu edenedes suutsime ka enda pallingut ohtlikumaks muuta. Oluline oli seegi, et suutsime hästi hakkama saada vastaste võtmemängijatega (Ondřej Hudeček, Michal Kriško, Marek Zmrhal)," rääkis võitjate peatreener Milan Fortuník.

Vaat, et veelgi olulisem matš seisab ČEZ Karlovarskol aga ees neljapäeval, mil tugevuselt teise eurosarja (CEV Cup) veerandfinaali avamängus sõidab neile külla Toursi meeskond Prantsusmaalt. Koduses meistrisarjas, kus mängib teadupärast ka kolm eestlast, on Toursi klubi praegu kolmandal positsioonil. Viimasest seitsmest kodusest meistritiitlist on klubi aga võitnud koguni viis.

Enne Karlovarsko kohtumist on eurosarjas võistlustules aga veel kolm eestlast, kes peavad Meistrite liiga alagrupiturniiril viimase vooru kohtumisi. Täna kell 19:30 üritab Anna Kajalina koduklubi Saint-Raphaël var Volleyball punktiarvet avada võõrsil Istanbuli Fenerbahçe´i vastu. Homme kell 21:00 lähevad Ardo Kreek ja Pariisi Volley võõrsil vastamisi Vfb Friedrichshafeniga. Kui kohtumine õnnestub võita 3:0 või 3:1, lõpetab rahvusmeeskonna temporündaja koduklubi alagrupis viiendana. Maaseiki Noliko (Taavi Nõmmistu) võõrustab kell 21:30 algavas mängus Moskva Dünamot. Enne viimast matši on neil kaks punkti ja geimide suhe 5:14, seni täiseduga jätkava Kędzierzyn-Koźle ZAKSA-ga mängival Istanbuli BBSK-l on neli punkti ja geimide suhe 6:13.