Tiitlikaitsja Wawrinka kaotas avaringis 77. reketile

Tennis

Maailma teine reket kaotas edetabelis alles 77. kohal oleval Bosnia ja Hertsegoviina tennisistile Damir Dzumhurile 6:7 (4:7), 3:6.

Esimeses setis jäi Dzumhur kohe murdega taha, aga võttis selle seitsmendas geimis tagasi ja oli kiires lõppmängus parem. Teises setis läks Balkani tennisist lausa kahe murdega ette ja kuigi Wawrinka sai ka ühe Dzumhuri servigeimi tagasi, siis tema võitu ta ei vääranud.

Dzumhuril õnnestus paremini esimene serv (68% vs 56%) ning ta sai rohkem punkte nii esimesest (76% vs 73%) kui ka teisest (67% vs 46%) servist.