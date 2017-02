Tiimikaaslane Zakarin avaldab Taaramäele muljet

Jalgrattasport

"Kõrvalt vaadates tundub, et Ilnur on nii mentaalselt ja ka füüsiliselt tugevam kui eelmine aasta. Kindlasti näitas ta Abu Dhabi raske lõpuga (10 km vastu mäge), et Itaalia velotuuril, mis on tema hooaja eesmärk, on ta sel aastal üks favoriitidest," kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehekülje vahendusel.

"Mina ei tea, kuidas see võimalik on, aga 185 cm pikk volask kaalub vaid 64 kg ja mida vähem lihaseid ja mida peenem see kutt on, seda kiirem ja jõulisem ta näib. Müstika, ise kaotan aeg-ajalt mõned kilod, siis tihtipeale kaotan ka kõik muu. Võrdluseks: olen samuti 185 cm pikk, kuid kui kaal alla 67 kg langeb, siis on rasvaprotsent juba "miinuses"."

Taaramäe sõnul oli Abu Dhabi velotuuril juba enne sõitu pandud paika, et meeskonda aitab Zakarinit. "Niisiis päev-päevalt sai seda ka tehtud. Siiski mingit ülimat vaeva ei pidanud Zaki kaitsmisega nägema ja raske lõpuga etapile läksin vastu päris värskelt. Seega oleks võinud vabalt ka ise panna, aga lihtsalt ei jõudnud. Praegu läheb kõik nagu eelmine aasta, ei saa end käima, aga küll ta tuleb varem või hiljem."

Järgmisena plaanib Taaramäe osaleda Tirreno Adriatico velotuuril, kus ta teeb kaasa esimest korda.