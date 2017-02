Tanel Kangert alustab pühapäeval Pariis-Nice’i velotuuri  

Jalgrattasport

Tanel Kangert stardib pühapäeval kuulsal Pariis-Nice’i velotuuril. Astana esialgsesse koosseisu kuuluvad lisaks eestlasele veel Matti Breschel, Laurens de Vreese, Jakob Fuglsang, Aleksei Lutsenko, Luis Sanchez, Ruslan Tleubajev ja Michael Valgren. Ilmselt on tiimi liider Jakob Fuglsang, kes kontrollib Tour de France’iks valmistudes oma vormi.

Abu Dhabi velotuuril märkis Kangert, et pole veel oma paremate päevade tasemel, kuid loodab olla etemas vormis märtsis. Pariis-Nice’il on kavas kaheksa etappi. Kolm esimest grupisõitu toimuvad valdavalt siledal trassil, neljanadal päeval on kavas 14,5 km individuaalne temposõit, vahendab Rattauudised.ee.

Seejärel saavad oskusi näidata mägironijad. Otsustava tähtsusega peaks olema eelviimane, 7. etapp, mis lõppeb Col de la Couillole tipus. Viimane päev kulgeb samuti üles-alla, kuid finiši eel toimub pikk laskumine.

Mulluse Pariis-Nice’i võitis Geraint Thomas, järgnesid Alberto Contador ja Richie Porte.

Samuti Abu Dhabi tuuril osalenud Rein Taaramäe osaleb 8.-14. märtsini peetaval Tirreno-Adriaticol.