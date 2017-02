Teigamägi kandideerib ainsana kergejõustikuliidu presidendiks

Kergejõustik

Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi kinnitas, et kandideerib ka järgmiseks ametiajaks.

Ärimees Teigamägi on juhtinud kergejõustikuliitu 2006. aasta aprillist saati ehk veidi üle kahe ametiaja. Uus president valitakse volikogu koosolekul 24. märtsil, vahendab Delfi Sport.

Teigamägi on teadaolevalt ainus kandidaat, kuid sooviavaldusi sai esitada veel eilse õhtuni. Kergejõustikurahvas oli eile veendunud, et teist kandidaati ei tule, sest Teigamägi võit on üsna kindel.

Eesti Päevalehe andmetel on Teigamägi jõudnud kokkuleppele Gerd Kanteri, Harry Lembergi, Mati Lillialliku, Raido Mägi, Toomas Mälbergi, Urmo Raiendi, Rein Soku ja Jaak Vettikuga ning presidendiks saades esitab ta nemad juhatuse liikmete kohale kinnitamiseks.