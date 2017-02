"100 Kooli" korvpallisaadikud käisid ära Kolga ja Kuusalu laste juures

Korvpall

Kahes kooli kokku sai näidistreeningutest osa 250 last. Seda kolme tunni peale kokku. Üsna suur hulk. Nelja projektipäevaga on lapsi käinud kohal nüüd 1070.

„100 Kooli“ on korvpallipisiku levitamine algkoolides kuni kolmanda klassini. Koos juhendajate ning meistriliiga mängijate-treeneritega näidatakse lastele lihtsamaid harjutusi ning antakse tunda, mis see korvpall on. Kel huvi tekib, saab kohe ka nõu, kus on lähemad treeningvõimalused.

„100 Kooli“ hõlmab kõiki maakondi Hiiumaast Võrumaani. Peagi on kaardil Tartumaa, Saaremaa, Läänemaa, Jõgevamaa, taas Harjumaa. Ning seejärel taas kaugemad paigad.

Projekti viivad kohapeal läbi EKL-i töötajad Martin Rebane ja Rosemary Rits. Projekti koordineerib Raigo Häelme.