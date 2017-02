Eestit segapaaris curlingu MM-il esindav paar selgus otsustava mängu lisavoorus

Curling

Eesti Curlingu Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul oli kvalifikatsioonivõistlus pingeline ja pakkus tippspordile omaselt põnevust kuni otsustava mängu lõpuhetkedeni. “Tänase võistluspäeva tulemused annavad meile kindluse, et Eestit sõidab MMile esindama tänane tugevam paar. Kaalul ei olnud ju vaid pelgalt see, kes pääseb MMile, vaid Eesti võimalus pääseda olümpiamängudele,” rääkis Vakra.

Heitlus MM-i koha nimel oli pingeline ja lahenduse tõi kvalifikatsioonivõistluse kolmanda mängu ekstra voor tulemusega 8:6 Maile Mölderi ja Erkki Lille kasuks. Esimese kvalifikatsioonivõistluse mängu võitsid värsked Eesti meistrid Mölder - Lill tulemusega 9:5, teises mängus olid paremad Marie Turmann ja Harri Lill tulemusega 7:0.

Segapaaris curlingu maailmameistrivõistlused toimuvad 22.-29. aprillini Kanadas Lethbridge’s. Kokku osaleb MM-il 39 riiki olles jagatud viide alagruppi. Eesti mängib alagrupis, kus meie vastased on Valgevene, Brasiilia, Horvaatia, Soome, Ungari, Jaapan ja Läti.

Kui klassikalises curlingu võistkonnas on neli liiget, kas mehed või naised, siis segapaaris curlingu puhul on korraga jääl üks mees ja üks naine. Lisaks on mängus kaheksa kivi asemel kuus ja iga võistkonna üks kivi on juba enne mänguvooru algust väljaku keskjoonele positsioneeritud. Kahekesi mängides peavad mängijate visked olema täpsemad ja strateegia veelgi paremini läbimõeldud, sest eksimisruumi on vähem. Ka koostöö väljakul on äärmiselt oluline.

Segapaaris curling kuulub alates möödunud aastast ka taliolümpiamängude programmi ning esmakordselt saab seda olümpiaprogrammis näha 2018. aastal toimuval olümpial.