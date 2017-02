Maiken Caspersen Falla: ma tean, mida teha ning olen väga enesekindel

Suusaalade MM

"Minu taktika jõudmaks parimasse vormi tiitlivõistlusteks on olnud ühesugune juba palju aastaid. See sobib mulle hästi. Ma tean, mida teha ja ma olen väga enesekindel, et saavutan tippvormi just õigeks ajaks," sõnas Falla ETV spordisaates.

Reeglina on sprindivõitluste finišid tihedad ja tulised, Lahtis on Falla saadud oma kullad teiste ees tavatult suure edumaaga. Ometi on ettevalmistuse oluline osa suure tähelepanuga finišeerimisele. Mida võib veel vaja minna teatesõidus, sest Falla loodab pääseda ka Norra teatekvartetti.

"Olin sprindis tõesti üllatunud. Kui ma mõtlen oma võistlusele, siis olen alati valmis selleks, et viimased meetrid on väga tasavägised. Ma olen harjutanud viimastel meetritel jala ette lükkamist, et mitte kaotada sentimeetritki. Olen teinud palju tööd just sprindifiniši detailide lihvimisel, seega olin tõesti üllatunud. Aga loomulikult olen väga õnnelik, et mu vorm on praegu nii hea. Lausa lust on minna suusatama," lisas ta.