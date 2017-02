Nõmme Kalju palkas aastaid Sillamäe Kalevis mänginud poolkaitsja

Premium liiga

Tjapkin alustas Kaljuga treenimist juba detsembris ning nüüd sõlmiti osapoolte vahel 3 aasta pikkune leping. Mängija ise kommenteeris liitumist Kaljuga klubi kodulehel: "Olen väga õnnelik, et sain sõlmida lepingu Nõmme Kaljuga. Siin on heal tasemel ja sõbralik personal ning kogenud treener, kes seab kõrged eesmärgid igaks hooajaks. Teen kõik endast oleneva, et aidata meeskonnal saavutada maksimaalne tulemus."

Oma tugevateks külgedeks, millega meeskonda aidata peab Tjapkin kindlasti oma pikkust, mis on eeliseks peapallide võitmisel. Lisaks on tema tugevateks külgedeks mängu lugemine ja situatsioonide ettenägelikus ning hea löök, mida loodab uuel hooajal kindlasti näidata.

Nõmme Kalju esindusmeeskonna peatreener Sergei Frantsev on Deniss Tjapkiniga varasemalt koos töötanud aastatel 2014-2015, kui ta oli Sillamäe Kalevi peatreener.