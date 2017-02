Jalgpall

Roma eest jõudis kahel korral sihile belglasest keskväljamees Radja Nainggolan ning kuigi Mauro Icardi suutis kümme minutit enne kohtumise lõppu kodumeeskonna kaotusseisu minimaalseks vähendada, otsustas Diego Perrotti penalti viis minutit hiljem kohtumise saatuse lõplikult.

Tabelitippudest oli võistlustules ka Rooma Lazio, kes oli koduväljakul 1:0 parem Udinesest. Ainsa värava lõi Ciro Immobile penaltist 72. minutil. AC Milan alistas võõrsil 1:0 Sassuolo, 22. minutil realiseeris 11 meetri karistuslöögi Carlos Bacca.

Serie A liidrina jätkab Torino Juventus, kellel on pärast 26 vooru 66 punkti. Romal on 59, Napolil 54 ning Bergamo Atalantal 51 silma. Viiendal kohal oleval Laziol on 50 punkti.

Tulemused:

Palermo - Sampdoria 1:1

Chievo - Pescara 2:0

Crotone - Cagliari 1:2

Genoa - Bologna 1:1