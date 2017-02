Palace'i kodustaadioni Selhurst Parki lähedal asuva hotelli parklas olnud bussile soditi punase, valge ja sinise värviga kirjad "Crystal Palace FC", vahendab Reuters.

Et mänguni polnud palju aega jäänud, oli Palace'i võistkond sunnitud mängule sõitma soditud bussiga. Briti meedia sõnul ulatub kahju 40 000 naelani, klubi on juhtumi politseisse andnud. Palace võitis matši 1:0.

Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage ???????? pic.twitter.com/SsXn6F6KoR