Jalgpall

Teise poolaja alguses enesekindlalt mänginud ja kohtumist domineerinud Villarreal läks Manuel Triguerose 50. ja Cedric Bakambu 56. minuti väravatest kohtumist 2:0 juhtima. Seejärel tõi Reali peatreener Zinedine Zidane kaitsva suunitlusega keskväljamehe Casemiro asemele Isco ning mängupilt muutus.

64. minutil vähendas Gareth Bale Reali kaotusseisu üheväravaliseks ning 74. minutil realiseeris Cristiano Ronaldo penalti. 83. minutil kindlustas Alvaro Morata värav Realile 3:2 võidu.

Liga liidrina jätkaval Realil on 23 mänguga koos 55 punkti, ühe kohtumise enam pidanud Barcelonal on 54 silma. Sevillal on 52 punkti. Väravalööjate edetabeli tipus jätkab Lionel Messi (20 tabamust), Luis Suarezil on 18 ja Cristiano Ronaldol 16 väravat.